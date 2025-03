In der 249. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Alfred Tatar mit Rouven Schröder.

Wir sprechen mit dem Geschäftsführer Sport des FC Red Bull Salzburg u.a. über den Frühjahrsstart der Salzburger.

Wie spannend wird die Meistergruppe? Wer wird am Ende Meister in der ADMIRAL Bundesliga? Welche Aspekte sind für die Verpflichtung neuer Spieler entscheidend? Und wie sieht eigentlich die Zusammenarbeit mit „Head of Global Soccer“ Jürgen Klopp aus?

DAB | Der Audiobeweis #249 mit Rouven Schröder

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren