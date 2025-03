In der 253. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Alfred Tatar mit Markus Katzer.

Wir sprechen mit dem Geschäftsführer Sport des SK Rapid u.a. über den Auftakt in der Meistergruppe gegen Red Bull Salzburg.

Wie erklärt er sich den Leistungsabfall der Mannschaft im Laufe der Saison? Wie beurteilt er die Entwicklung von Trainer Robert Klauß? Was ist in der Conference League noch möglich? Und kann er sich Marko Arnautovic in Zukunft im Rapid-Trikot vorstellen?

DAB | Der Audiobeweis #253 mit Markus Katzer

