DAB | Der Audiobeweis #258 mit Jürgen Werner

In der 258. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Johannes Brandl, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Alfred Tatar mit Jürgen Werner!

Wir sprechen mit dem FK Austria Wien-Sportvorstand u.a. über das Meisterschaftsfinale in der ADMIRAL Bundesliga. Was waren seine Gedanken, als er Stephan Helm als Trainer verpflichtete? Wie geht er mit Fan-Kritik an seiner Person um? Wie sieht die Kaderplanung und das dazugehörige Budget für die kommende Saison aus?

Weitere Themen sind Oliver Glasner und der Gewinn des FA-Cups mit Crystal Palace und warum Jürgen Werner einen Managementfehler bei Emanuel Pogatetz gemacht hat.

