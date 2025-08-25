In der 262. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ spricht die Runde, bestehend aus Moderator Otto Rosenauer, den beiden Sky-Experten Peter Pacult & Marc Janko und Sky-Reporter Marko Stankovic, u.a. über die aktuelle Krise der Wiener Austria.

Weitere Themen sind der Auftritt von Sturm Graz im CL-Playoff-Hinspiel bei F.K. Bodø/Glimt und die Chancen auf ein Weiterkommen von SK Rapid und dem Wolfsberger AC in der UEFA Conference League-Qualifikation.

Zusätzlich zum üblichen Audiofile ist der „DAB I Der Audiobeweis" nun auch auf www.skysportaustria.at als Video-Podcast abrufbar.

DAB | Der Audiobeweis #262 mit Marc Janko

