DAB | Der Audiobeweis #263 mit Jusuf Gazibegovic
In der 263. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Johannes Brandl, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Marc Janko mit Jusuf Gazibegovic!
Themen sind u.a. das WM-Quali-Spiel des ÖFB-Teams gegen Bosnien und Herzegowina, die bosnische Nationalmannschaft, der SK Sturm Graz und die bisherige Zeit beim 1. FC Köln.
Wie hat der 25-jährige Verteidiger den 2:1-Sieg der ÖFB-Auswahl erlebt? Wie genial ist eigentlich Edin Dzeko? Was hält er von Salzburg-Kicker Kerim Alajbegovic? Wie ist die Erwartungshaltung in Köln? Und wie nahe ist er noch an seinem Ex-Klub Sturm Graz und der österreichischen Bundesliga dran?
Zusätzlich zum üblichen Audiofile ist der „DAB I Der Audiobeweis“ nun auch auf www.skysportaustria.at als Video-Podcast abrufbar.
