DAB | Der Audiobeweis #269: „WM-Gruppenauslosung“
In der 269. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Marc Janko u.a. über die gestrige WM-Gruppenauslosung.
Zusätzlich zum üblichen Audiofile ist der „DAB I Der Audiobeweis“ nun auch auf www.skysportaustria.at als Video-Podcast abrufbar.
