In der 270. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Johannes Brandl und Kommentator Martin Konrad mit Guido Burgstaller!

Themen sind u.a. die Höhepunkte und Stationen in seiner aktiven Laufbahn, die Zeit seit dem Karriereende im Sommer 2025, die aktuelle Lage beim SK Rapid sowie seine Tätigkeit als Nachwuchstrainer.

Zusätzlich zum üblichen Audiofile ist der „DAB I Der Audiobeweis“ nun auch auf www.skysportaustria.at als Video-Podcast abrufbar.

DAB | Der Audiobeweis #270 mit Guido Burgstaller

