In der 272. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Johannes Brandl, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Peter Pacult mit FK Austria Wien-Stürmer Johannes Eggestein!

Themen sind u.a. der 2:0-Erfolg im 348. Wiener Derby gegen den SK Rapid, das Psychologiestudium neben dem Profifußball, seine Zukunft und Bruder Maximilian.

Zusätzlich zum üblichen Audiofile ist der „DAB I Der Audiobeweis“ nun auch auf www.skysportaustria.at als Video-Podcast abrufbar.

DAB | Der Audiobeweis #272 mit Johannes Eggestein

