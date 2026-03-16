In der 273. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Johannes Brandl und Sky-Experte Peter Pacult mit TSV Hartberg-Trainer Manfred Schmid!

Themen sind u.a. die Teilnahme der Oststeirer an der Meistergruppe, die Spielweise & Infrastruktur des Vereins, die Zukunft von Manfred Schmid sowie der Kader des ÖFB-Teams für die bevorstehenden Länderspiele.

Zusätzlich zum üblichen Audiofile ist der „DAB I Der Audiobeweis“ nun auch auf www.skysportaustria.at als Video-Podcast abrufbar.

DAB | Der Audiobeweis #273 mit Manfred Schmid

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