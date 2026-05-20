In der 277. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und Sky-Experte Peter Pacult mit Stefan Hierländer!

Themen sind u.a. seine lange Zeit bei Sturm Graz, die abgelaufene Saison mit den Steirern und seine Zukunftspläne. Außerdem äußert sich der 35-Jährige über seinen Abschied am vergangenen Wochenende, seine besten Mitspieler sowie den ÖFB-Kader bei der WM 2026.

Zusätzlich zum üblichen Audiofile ist der „DAB I Der Audiobeweis“ nun auch auf www.skysportaustria.at als Video-Podcast abrufbar.

DAB | Der Audiobeweis #277 mit Stefan Hierländer

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