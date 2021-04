DAB | Der Audiobeweis Folge #104: Das Nationalteam nicht WM reif

via

via Sky Sport Austria

In der 104. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis plaudern Kommentator Otto Rosenauer, Moderator Martin Konrad und die beiden Sky Experten Alfred Tatar und Andreas Herzog u.a. über das ÖFB-Team und die tipico Bundesliga.

Themen dieser Ausgabe sind u.a. die drei bisherigen Auftritte der österreichischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation, die historische Heimniederlage gegen Dänemark und die am Wochenende beginnende Quali- bzw. Meistergruppe in der tipico Bundesliga (live auf Sky Sport Austria).

