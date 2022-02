via

via Sky Sport Austria

In der 137. Folge unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis“ sprechen Kommentator Otto Rosenauer, Moderator Martin Konrad und Sky Experte Alfred Tatar mit Trainer Markus Schopp.

Der 47-Jährige erzählt über seine Zeit in England sowie über das vorzeitige Aus beim FC Barnsley. Außerdem sind die ADMIRAL Bundesliga, der Champions-League-Kracher Salzburg vs. FC Bayern und das Conference-League-Duell zwischen Rapid und Vitesse Arnheim Thema in der neuen Folge.