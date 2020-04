via

via Sky Sport Austria

In der 62. Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis spricht Sky Moderator Martin Konrad mit den Trainern Markus Schupp (TSV Hartberg), Christian Ilzer (FK Austria Wien) und Robert Ibertsberger (SKN St. Pölten) über die aktuelle Situation rund um die Coronakrise. Themen sind die jüngsten Entwicklungen rund um die Bundesliga (Training in Kleingruppen, Spiele ohne Publikum, etc.).

