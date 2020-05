via

via Sky Sport Austria

Der Ball rollt wieder in Deutschland! Schalke-Legionär Michael Gregoritsch spricht in der 73. Folge von DAB | Der Audiobeweis über den ersten Spieltag nach der Coronapause in der Deutschen Bundesliga. Außerdem plaudert er mit Sky Moderator Johannes Brandl über das Thema eSports, das Chamäleon Albert Vallci und seinen Vater Werner Gregoritsch.

