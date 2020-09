DAB | Der Audiobeweis Folge 81 mit Andreas Herzog & Willi Ruttensteiner

via

via Sky Sport Austria

In der 81. Ausgabe unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis plaudert Moderator Martin Konrad mit Sky Experte Andreas Herzog und Israel-Teamchef Willi Ruttensteiner.

Großes Thema dieser Ausgabe: Das CL-Playoff zwischen FC Salzburg und Maccabi Tel Aviv. Die Favoritenrolle, die Corona-Fälle bei Maccabi und der Lockdown in Israel werden u.a. in dieser hörenswerten Folge besprochen.

Das Hinspiel am Dienstag, 22.09.2020 live ab 20:50 Uhr in der Konferenz auf Sky Sport Austria 1 und das Rückspiel am 30.09.2020 ab 20:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1!

Mit Sky-X den ganzen live-Sport jetzt ab 10 €/Monat genießen! >>>Alle Infos hier<<<<

Jetzt abonnieren & anhören

RSS Feed

Deezer

TuneIn