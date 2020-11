DAB | Der Audiobeweis Folge #89 mit Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund

In der 89. Ausgabe unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis plaudert Kommentator Otto Rosenauer mit Sky Experte Alfred Tatar, Moderator Martin Konrad und Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund.

Der Kracher in der UEFA Champions League beim FC Bayern München (am 25.10.2020, ab 20.00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem SkyX-Traumpass das Spiel live streamen), der Weg der Bullen und ein möglicher Verkauf von Dominik Szoboszlai in der Winterpause sind u.a. die Themen in dieser Folge!

