DAB | Der Audiobeweis Spezial #201 mit Marc Janko

In der 201. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis Spezial sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad mit den Sky Experten Alfred Tatar und Marc Janko.

Themen in der erstmaligen Videoausgabe unseres Podcasts sind u.a. der Europacup-Auftakt in der kommenden Woche sowie die Chancen aller österreichischen Vertreter in den internationalen Bewerben.

Alle Spiele der UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League seht ihr live auf Sky – holt euch jetzt den SkyX-Traumpass!

Jetzt abonnieren & anhören

FYEO

RSS Feed

Deezer

TuneIn