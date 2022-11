„DAB | Der Audiobeweis Spezial“ Folge #166 mit „Katar-Kenner“ Andreas Neubauer

via

In den kommenden Wochen wird sich unsere Podcast-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar widmen. Ausgewählte Gäste werden vor und während der „WM in der Wüste“ Einblicke und Hintergründe zur kontroversen Endrunde liefern.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis Spezial“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und Sky Experte Alfred Tatar mit Andreas Neubauer. Der ehemalige Pressesprecher des LASK und jetzige Marketing- & Kommunikationsexperte verbrachte, aufgrund seiner Tätigkeit für die nationale Sport-Talenteschmiede Aspire Academy, sechs Jahre in Katar und gibt Einblicke in den Wüstenstaat.

Themen sind u.a. die sportliche Entwicklung des WM-Gastgebers Katar, die Aspire Academy, das Leben im Emirat und die Kritik an der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft.

