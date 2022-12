„DAB | Der Audiobeweis Spezial“ Folge #176 mit Krankl & Janko

via

In der neuesten und letzten Ausgabe unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis Spezial“ sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und die beiden Sky Experten Hans Krankl & Marc Janko über den krönenden Abschluss der WM 2022 in Katar.

Themen sind u.a. das spektakuläre Endspiel zwischen Argentinien und Frankreich, die außergewöhnliche Leistung von Lionel Messi und die Trends der Weltmeisterschaft.

In den kommenden Wochen wird sich unsere Podcast-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar widmen. Ausgewählte Gäste werden während der „WM in der Wüste“ über die kontroverse Endrunde diskutieren.

