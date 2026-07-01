In der achten Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis Spezial: „WM-Edition“ ist Matthias Seidl zu Gast!

Der Rapid-Kapitän spricht mit Moderator Guido Friedrich, Sky-Experte Peter Pacult und Kommentator Tom Ole Mink über das anstehende Sechzehntelfinale gegen Spanien. Schafft das ÖFB-Team die Sensation? Auf welcher Position soll u.a. Konrad Laimer aufgeboten werden? Welche Nation ist der Favorit auf dem WM-Titel? Und auch das Aus des DFB-Teams ist Thema in dieser Folge.

DAB I Der Audiobeweis Spezial „WM-Edition“: Matthias Seidl

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