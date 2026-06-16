DAB I Der Audiobeweis Spezial „WM-Edition“: Peter Pacult

In der zweiten Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis Spezial: „WM-Edition“ ist Sky-Experte Peter Pacult zu Gast!

Die Runde, bestehend aus Moderatorin Constanze Weiss, Kommentator Guido Friedrich und Reporter Marko Stankovic, spricht ausführlich u.a. über das anstehende erste WM-Gruppenspiel des ÖFB-Teams gegen Jordanien. Wie könnte die Startelf von Ralf Rangnick aussehen? Auch die Vertragsverlängerung des Teamchefs ist Thema. Und was hat sich sonst so bei der WM-Endrunde bisher getan?

DAB | Der Audiobeweis Spezial „WM-Edition“ mit Peter Pacult

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