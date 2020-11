Dabbur-Tor zu wenig! Hoffenheim unterliegt Union Berlin

via

Union Berlin hat am Montag zum Abschluss der sechsten Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga einen 3:1-Auswärtssieg gegen TSG 1899 Hoffenheim gefeiert. Max Kruse (60./Elfmeter), Joel Pohjanpalo (85.) und Cedric Teuchert (94.) trafen für den Hauptstadt-Club, das Tor von Munas Dabbur (80.) war für die Gastgeber zu wenig.

Bei den Siegern fehlte Christopher Trimmel wegen muskulärer Probleme. Bei Hoffenheim spielte Florian Grillitsch bis zur 81. Minute, Stefan Posch wurde wegen einer Sprunggelenksblessur in der 34. Minute ausgetauscht. Christoph Baumgartner kam in der 62. Minute auf den Platz. Hoffenheims Robert Skov wurde in der 58. Minute ausgeschlossen.

