Vor der Langlauf-Staffel der Frauen am Samstag (12.00 Uhr) bemühte Teresa Stadlober das olympische Motto. „Dabei sein ist alles“, sagte die Salzburgerin mit Blick auf das Olympia-Comeback der österreichischen Frauen-Staffel. Vor zwölf Jahren in Sotschi hatte zuletzt ein heimisches Langläuferinnen-Quartett unter den fünf Ringen teilgenommen, nun wollen Stadlober, Heidi Bucher, Katharina Brudermann und Lisa Achleitner in Italien vor allem zukünftige Generationen inspirieren.

„Das soll ein Vorbild sein für die jungen Damen, die jetzt noch Schülerinnen und Juniorinnen sind“, betonte Stadlober im Langlauf-Stadion von Tesero. Es sei „irrsinnig schön“ und ein „Riesenerfolg“, bei Olympia eine Staffel zu stellen. „Dass wir fünf Damen bei den Spielen haben, das hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass ich das einmal erleben darf“, ergänzte die Radstädterin. Die Skiathlon-Bronzemedaillengewinnerin von 2022 in Peking wird als Startläuferin im Klassik-Stil loslegen.

Stadlober will besseres Ergebnis als in Sotschi

In Sotschi belegte die ÖOC-Staffel mit Stadlober den elften Platz bei 14 Teilnehmern, wobei zwei disqualifiziert worden waren. „Da sind wir Vorletzter geworden“, erinnerte sich die 33-Jährige. Nun heißt das Motto: „Nur nicht überrunden lassen und ins Ziel kommen.“ In der Favoritenrolle befindet sich im Bewerb über 4 x 7,5 km, in dem je zwei Läuferinnen im klassischen Stil sowie in der Skating-Technik laufen werden, das schwedische Team um Doppel-Olympiasiegerin Frida Karlsson, das mit drei Goldmedaillen in drei Bewerben bisher überragend ablieferte.

Bei den Männern stellt Österreich am Sonntag (12.00) keine Staffel. Für die Winterspiele in Italien wurden mit Mika Vermeulen, Benjamin Moser und Michael Föttinger nur drei statt der vier nötigen Athleten nominiert. Die Goldmedaille scheint bereits vor dem Rennen an Norwegen um Langlauf-Superstar Johannes Hösflot Kläbo vergeben zu sein.

(APA) / Bild: GEPA