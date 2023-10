Dämpfer für Kiel – Nürnberg auf dem Weg nach oben

Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung auf einen Aufstiegsplatz verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp verlor zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg verdient mit 0:2 (0:0) und musste im Kampf um die Spitze einen Dämpfer hinnehmen.

Der Club rückt dagegen durch den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen immer weiter nach oben. Tim Handwerker erzielte vor 12.000 Zuschauern in der 68. Minute die Führung für das Team von Cristian Fiel. Das Nürnberger Toptalent Can Uzun (77.) sorgte für die Vorentscheidung. Für den 17-Jährigen war es der fünfte Saisontreffer.

Wehen holt wichtigen Dreier

Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat sich weitere drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga erkämpft. Die Hessen gewannen am 11. Spieltag 1:0 (0:0) gegen Hansa Rostock. Ivan Prtajin (89.) erzielte das entscheidende Tor für den SVWW.

Vor knapp 10.000 Zuschauern vergab John Iredale schon nach 90 Sekunden die große Chance zur Führung für die Gastgeber. Im Anschluss entwickelte sich eine unterhaltsame Partie mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Nach einem plumpen Foul von Wiesbadens Torhüter Florian Stritzel scheiterte Christian Kinsombi vom Punkt am SVWW-Keeper (32.).

Kurz nach Wiederbeginn hatte erneut Iredale den ersten Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber am Rostocker Torwart Markus Kolke (47.). Danach war Kampf auf beiden Seiten Trumpf, Großchancen gab es lange Zeit keine mehr. Erst in der 76. sorgte der Rostocker John Patrick Strauß wieder für Gefahr.

Elversberg gewinnt in Magdeburg

Neuling SV Elversberg setzt seinen starken Lauf in der 2. Fußball-Bundesliga fort und bleibt an den Aufstiegsrängen dran. Beim 1. FC Magdeburg gewann das Team von Trainer Horst Steffen am Sonntag mit 2:1 (2:0). Nach sieben Spielen in Folge ohne Niederlage steht die SVE bei 18 Punkten und hält den Anschluss nach oben.

Jannik Rochelt (12.) und Maurice Neubauer (35.) schossen die Gäste zum fünften Sieg der laufenden Spielzeit. Der eingewechselte Connor Krempicki (70.) traf für die Gastgeber. Die Magdeburger müssen sich in der Tabelle nach unten orientieren, da sie nach gutem Saisonstart nunmehr seit sechs Partien nicht gewonnen haben. In der Schlussphase nahm Schiedsrichter Lukas Benen einen vermeintlichen Foulelfmeter für die Gastgeber nach Videobeweis wegen einer Schwalbe von Tatsuya Ito zurück (90.+4).

(SID) / Bild: Imago