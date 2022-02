Dämpfer im Titelkampf: Milan gegen Udinese wieder nur unentschieden

via

via Sky Sport Austria

Der AC Mailand hat bei der Jagd nach seinem ersten Meistertitel seit elf Jahren erneut Punkte liegen gelassen. Der Tabellenführer der Serie A kam gegen Udinese Calcio nur zu einem 1:1 (1:0), Stadtrivale und Titelverteidiger Inter Mailand hat zwei Spiel weniger absolviert und könnte Milan mit Siegen wieder überflügeln.

Rafael Leao (29.) brachte die Gastgeber in Führung, die sie jedoch wie beim jüngsten 2:2 beim Schlusslicht US Salernitana nicht ins Ziel brachten. Weil Milan nicht mehr konsequent auf den zweiten Treffer drängte, blieb Udinese in Schlagdistanz – Destiny Udogie (66.) gelang der Ausgleich.

(SID) / Bild: Imago