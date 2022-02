Dämpfer im Titelkampf: Milan nur mit Remis bei Salernitana

AC Milan hat am Samstag in der italienischen Fußball-Serie-A bei US Salernitana Punkte liegen lassen. Die „Rossoneri“ kamen beim Tabellen-Letzten aus Süditalien nicht über ein 2:2 hinaus. Junior Messias brachte den Tabellenführer zwar früh in Front (5.), doch der Underdog um Franck Ribery schlug in Person von Federico Bonazzoli zurück (29.) und ging durch Milan Djuric sogar in Führung (72.). Ante Rebic (77.) sicherte Milan zumindest einen Zähler.

Die Mailänder haben in der Tabelle bei zwei Spielen mehr zwei Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Stadrivalen Inter, der am Sonntag Sassuolo empfängt. Salernitana verpasste den vierten Saisonsieg und bleibt im Besitz der Roten Laterne. Ribery musste in Hälfte zwei verletzt vom Platz.

Erneut sieglos blieb AS Roma, das gegen Hellas Verona daheim nach 0:2-Pausenrückstand immerhin noch 2:2 spielte. Roma-Coach Jose Mourinho bewies dabei zunächst ein gutes Händchen, als er den erst 18-jährigen Cristian Volpato sowie den ein Jahr älteren Edoardo Bove brachte – beide Joker trafen. In der 90. Minute zeigte Mourinho dann sein anderes Gesicht, als der Portugiese einen Wutausbruch bekam und dafür die Rote Karte sah.

