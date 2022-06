Dänemark bezwingt Frankreich in Saint-Denis

Dänemark hat die Siegesserie von Frankreich im ersten Auftritt der Nations League beendet. Der Fußball-Weltmeister musste sich gegen Österreichs nächsten Gegner am Freitagabend im Stade de France mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Karim Benzema schoss zwar in der 51. Minute die französische Führung heraus, der eingewechselte Andreas Cornelius sorgte mit einem Doppelpack in der 68. und 88. Minute aber für die Wende. Frankreich hatte zuletzt sieben Siege in Serie geholt.

Dänemark gastiert nun am Montag (20.45 Uhr) im Ernst-Happel-Stadion. Frankreich ist in Kroatien im Einsatz. Die „Bleus“ sind dann am 10. Juni in Wien Gegner des ÖFB-Team. Die Niederlande deklassierten Belgien im Nachbarschaftsduell auswärts mit 4:1. Das niederländische Sturmduo Steven Bergwijn (40.) und Memphis Depay (51., 65.) schoss drei Treffer, auch Denzel Dumfries (61.) schrieb an. Michy Batshuayi gelang in der Nachspielzeit noch Resultatskosmetik. Bei den Belgiern pausierte der geschonte Torhüter Thibaut Courtois von CL-Sieger Real Madrid. Stürmer Romelu Lukaku musste früh verletzt ausgewechselt werden.

Niederlande gewannen bei Belgien 4:1

Bei den Franzosen fehlte vor 80.000 in Saint-Denis der vertraute Taktgeber. Teamchef Didier Deschamps wurde nach dem Tod seines Vaters von Assistenzcoach Guy Stephan vertreten, die Spieler liefen mit Trauerflor ein. Dänemark mit Christian Eriksen begann ambitioniert. Joakim Maehle traf nach einer Hereingabe von Kasper Dolberg in der vierten Minute aus spitzem Winkel die Außenstange. Die Gäste versuchten das französische Aufbauspiel mit frühem Pressing zu stören.

Der Weltmeister erarbeitete sich bis zur Pause dennoch die gefährlicheren Szenen. Benzemas Treffer nach einer Viertelstunde wurde aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Kylian Mbappe tauchte ebenfalls einmal gefährlich vor Dänemarks Keeper Kasper Schmeichel auf. Nach Seitenwechsel zauberte Benzema dann das 1:0 aus dem Hut. Der Real-Star tanzte nach einer Fersen-Vorlage des eingewechselten Christopher Nkunku an mehreren Dänen vorbei durch den Strafraum und schloss erfolgreich ab.

Die Dänen wechselten, ins Spiel kam Salzburgs Rasmus Kristensen und auch Cornelius. Zweiterer war per Volley zur Stelle, nachdem die Skandinavier wieder einmal den Ball in der gegnerischen Spielhälfte erobert hatten. Die Franzosen hatten bei einem Metalltreffer von N’Golo Kante (80.) dann Pech. Cornelius wurde schließlich zum Matchwinner. Nach einer weiten Vorlage stand der Stürmer vom türkischen Meister Trabzonspor zur Überraschung aller nicht im Abseits und hämmerte den Ball unter die Latte.

Die Niederlande haben das 128. „Derby der Lage Landen“ in Belgien klar gewonnen. Zum Auftakt der neuen Nations-League-Saison bezwang das Oranje-Team den Nachbarn in Brüssel auch in der Höhe verdient mit 4:1 (1:0). Damit ist die Elftal von Bondscoach Louis van Gaal bereits seit zehn Spielen ungeschlagen.

Steven Bergwijn von Tottenham Hotspur (40.), der starke aufspielende Barca-Profi Memphis Depay (51./65.) und Denzel Dumfries von Inter Mailand (61.) trafen für die überlegenen Gäste, die erstmals seit 1997 wieder den Nachbarn bezwangen. Michy Batshuayi (90.+3) gelang nur noch Ergebniskosmetik.

(APA/SID)/Bild: Imago