Dänemark-Coach Hjulmand zeigt großen Respekt vor ÖFB-Team

Dänemarks Fußball-Teamchef Kasper Hjulmand ist im Nations-League-Spiel seiner Mannschaft am Montag im Wiener Happel-Stadion auf einen schwierigen Gegner eingestellt. Der 50-Jährige zeigte großen Respekt vor der ÖFB-Auswahl, die er aufgrund der Qualität der Spieler und der Bestellung von Ralf Rangnick zum Cheftrainer auf eine erfolgreiche Zukunft zusteuern sieht.

„Rangnick ist seit langer Zeit eine große Inspiration für viele Trainer. Er kann mit dieser Mannschaft Großes bewirken“, prophezeite Hjulmand. Die Ideen des Deutschen seien schon beim 3:0 der Österreicher in Kroatien zu sehen gewesen. „Sehr hohe Intensität, schnelles und hohes Pressing, viele vertikale Läufe“, beschrieb der dänische Coach die Rangnick-Philosophie. „Man wird in den nächsten ein, zwei Jahren sehen, dass sich das österreichische Team gut entwickeln wird.“

Die Siege seiner Truppe im Vorjahr in der WM-Qualifikation gegen Österreich dürfe man nicht überbewerten, betonte Hjulmand. „Beim 4:0 in Wien erinnere ich mich auch an die erste Stunde, da war es ausgeglichen. Wir haben die letzte halbe Stunde sehr gut gespielt und es war ein großartiges Ergebnis, das aber auch die Phase davor überdeckt hat.“ Das 1:0 in Kopenhagen sei ebenfalls „sehr kompliziert“ für Dänemark gewesen. Deshalb sieht Hjulmand Dänemark nicht als Favorit. „Es wird ein enges Spiel.“

Der Europameister von 1992 reiste mit dem Selbstvertrauen aus dem 2:1-Auswärtserfolg gegen Frankreich nach Österreich. „Das war ein großer Sieg, unsere Leistung war auf einem sehr hohen Level. Aber es gibt noch Dinge, die wir verbessern können“, meinte Hjulmand. Nun sei es wichtig, im Flow zu bleiben. „Nach so einem Sieg ist es eine mentale Sache, weiterzumachen.“

Allzu groß sind Hjulmands Sorgen aber nicht, dass seine Auswahl nachlassen könnte. „Wir sind sehr hungrig“, sagte der Teamchef, der unter anderem auf die verletzten Kasper Dolberg (Nizza/Schulter) und Simon Kjaer (Milan/Knie) verzichten muss. Ebenfalls nicht dabei ist Andreas Christensen (Chelsea), der am Sonntag Vater wurde.

Nicht nur diese Ausfälle zwangen Hjulmand zuletzt zum Improvisieren – ursprünglich hätten die Dänen bereits am Samstag am frühen Nachmittag in Wien landen sollen, der Abflug aus Paris verzögerte sich aber um fast fünf Stunden. Deshalb entfiel das für Samstagabend in Wien geplant gewesene Training. „Aber alles kein Problem“, wiegelte Hjulmand ab. Seine Mannschaft wird am Montag im Happel-Stadion von rund 800 Auswärtsfans unterstützt.

(APA)

Bild: Imago