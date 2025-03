Dänemark dreht Spiel: ÖFB-U19-Team verpasst EM-Endrunde

Das österreichische U19-Nationalteam muss sich gegen Dänemark mit 1:2 geschlagen geben und verpasst damit die Qualifikation für die EM-Endrunde.

In Gruppe 1 der Eliterunde der EM-Qualifikation belegt die Elf von Trainer Oliver Lederer mit sechs Punkten nur den zweiten Platz hinter der dänischen Auswahl. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die UEFA U19 EURO 2025, die vom 13. bis 26. Juni in Rumänien stattfindet.

Nach einem frühen Ausschluss bei den Dänen in der elften Minute agieren die jungen Österreicher in Überzahl und gehen durch Yanik Spalt (55.) auch in Führung. Durch einen Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten gibt die Lederer-Elf das Spiel allerdings aus der Hand: Larsen (69.) und Gogorza (74.) drehen die Partie für Dänemark.

(Red.) / Bild: GEPA