Dänemark holt Olympia-Gold mit Gala gegen Deutschland

Handball-Weltmeister Dänemark hat sich in Frankreich mit einer Galavorstellung auch zum Olympia-Sieger im Männerturnier gekrönt.

Die Dänen ließen am Sonntag in Lille in einem einseitigen Finale Deutschland keine Chance und gewannen 39:26 (21:12). Für das routinierte Team um Mikkel Hansen ist es das zweite olympische Gold, bereits 2016 in Rio de Janeiro hatte Dänemark triumphiert. Bronze holte wie vor drei Jahren in Tokio Spanien durch ein 23:22 (12:12) gegen Slowenien.

Im Pierre-Mauroy-Stadion gaben die Dänen vor knapp 27.000 Zuschauern von Beginn weg klar den Ton an. Die Deutschen, die im Viertelfinale noch Gastgeber und Titelverteidiger Frankreich und im Halbfinale Spanien hauchdünn eliminiert hatten, fanden nie in die Partie. Das Team von Trainer Alfred Gislason war chancenlos angesichts des Offensivfeuerwerks der Skandinavier. Welthandballer Mathias Gidsel führte seine Truppe mit elf Treffern an. Es war der höchste Sieg in einem Olympia-Finale überhaupt.

Dänemark untermauert Handball-Dominanz

Dänemark untermauerte damit seine derzeitige Dominanz im Männer-Handball. Nach den WM-Triumphen 2019, 2021 und 2023 sowie den Olympiasieg 2016 ist es bereits der fünfte große Turniersieg in den vergangenen acht Jahren. Vor drei Jahren in Tokio hatte man gegen Frankreich im Finale knapp verloren. Abschied nahm indes Hansen, der 36-Jährige beendet seine goldene Karriere.

Für die Deutschen war es trotz der bitteren Final-Schlappe der größte Erfolg in ihrer jüngeren Geschichte. Erstmals seit 2004 stand man wieder in einem Olympia-Finale und holte wie damals in Athen Silber.

(APA) / Bild: Imago