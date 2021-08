Dänemark-Legionär Piesinger über das Duell Salzburg-Bröndby: „Wir fragen uns, wie hoch Salzburg gewinnen wird

Dänemark-Legionär Simon Piesinger war am Montag beim ABSTAUBER-Podcast “Ruf Mich An” zu Gast. In der Live-Schalte erzählte Simon Piesinger (Randers FC) über seine Zeit in der Dänischen Liga und die Favoritenrolle von FC Red Bull Salzburg im Champions-League-Playoff-Hinspiel gegen Bröndby IF (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass).

…über das kommende Duell Salzburg-Bröndby: „Wir reden viel in der Mannschaft über das Duell morgen Salzburg gegen Bröndby und wir fragen uns, wie hoch Salzburg gewinnen wird. Wir sagen alle, dass Salzburg haushoher Favorit ist. Ich sehe auch Salzburg momentan klar im Vorteil. Bröndby ist zwar letzte Saison Meister geworden, aber sie haben fünf Stammspieler abgegeben und haben erst zwei Spieler geholt und haben einen Corona-Cluster, wodurch einige Spieler fehlen. Sie spielen ein ähnliches System wie Salzburg – als damals auch Jaissle Co-Trainer war. Die Trainer danach haben das so weitergeführt. Sie spielen ein offensives hohes Pressing und schnell und direkt zum Tor.“

…über seine vergangene Saison bei Randers FC: „Auf jeden Fall die erfolgreichste Zeit mit dem Cuptitel letzte Saison, damit verbunden, dass der Cupsieger direkt in Europa spielt. Auch der Saisonstart war in diesem Jahr überragend. Vor dem Saisonstart redet man oft darüber, dass man ja nichts mit dem Abstieg zu tun haben will und jetzt sind wir so hineingestartet. Wir haben auf jeden Fall gewusst, dass wir gut sind, weil der Großteil der Mannschaft zusammengeblieben ist und wir richtig gut spielen momentan.“

…über den Cupsieg und seinen ersten Titel: „Ein unglaublicher persönlicher Moment, der erste Titel. Damals, als ich nach Altach gegangen bin, hat Sturm in der darauffolgenden Saison den Cupsieg geholt und man sieht Fotos und Videos und Leute, die sagen, wie überragend es war. So war es in Dänemark auch. Es war auch noch mein Geburtstag und mit einer fixen internationalen Teilnahme nächste Saison ist das noch einmal ein extrem schönes Gefühl. Das war eine richtige ‚No Piesi, no Party‘.“

…über die Vertragssituation von ihm und Marvin Egho: „Wir haben nicht gewusst, wie es weitergeht im Sommer. Wir haben es in den letzten zwei Monaten in die Top sechs und ins Cupfinale geschafft und es auch gewonnen. Dann haben sie vom Budget einen anderen Spielraum gehabt, dass sie uns beiden einen guten Vertrag angeboten haben.“

…über den „Winners-Burger“ als Siegbelohnung: „Unsere Küche nennt das ‚Winners-Burger‘. Den bekommen wir, wenn wir gewonnen haben, gleich am Wochenstart. Dann hauen wir uns meistens zwei Burger hinein und fahren wieder nach Hause nach dem Training.“

…über seine Jetski-Aktivitäten in seiner Freizeit: „Ich bin für jeden Spaß zu haben, warum nicht. Ihr müsst mich irgendwo hin mitnehmen und dann passiert das schon von alleine. Ich habe eh Schimpfer bekommen von der Mama zuhause.“

