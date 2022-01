Dänemark nimmt Kurs auf Halbfinale der Handball-EM

via

Dänemark ist bereits auf dem besten Weg ins Halbfinale der Handball-EM. Das Team um Rückraumstar Mikkel Hansen (acht Tore) besiegte am Samstagabend Vize-Europameister Kroatien mit 27:25 (12:11) und thront mit 6:0 Punkten in Hauptrundengruppe 1 an der Tabellenspitze.

Zuvor hatten die Niederländer durch das 34:30 (18:16) gegen Montenegro ihre ersten Punkte in der Hauptrunde geholt. Beide Teams haben mit 2:4 Zählern nur geringe Chancen, noch das Halbfinale zu erreichen. Kroatien ist Letzter mit 0:6 Punkten. Zuvor kassierte Frankreich eine Pleite gegen Island.

