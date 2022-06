Dänemark-Stürmer Poulsen erleidet Muskelfaserriss

Die dänische Fußball-Nationalmannschaft muss einen schmerzhaften Ausfall hinnehmen. Stürmer Yussuf Poulsen zog sich im Nations-League-Spiel gegen Kroatien einen Muskelfaserriss in den linken Adduktoren zu. Das gab sein Klub RB Leipzig am Samstag bekannt.

Poulsen wird wohl sechs Wochen ausfallen. Genaueres soll eine am Wochenbeginn in Dänemark stattfindende MRT-Untersuchung liefern.

„Auf jeden Fall werde ich weder am Montag noch in den nächsten Wochen spielen“, sagte Poulsen. Es sei seine fünfte Muskelverletzung in dieser Saison, an fünf verschiedenen Stellen, bei fünf verschiedenen Aktionen. „Das macht mich wütend“, ergänzte der Angreifer, der nun Ursachenforschung betreiben will. „Irgendetwas stimmt offensichtlich nicht.“

Yussuf #Poulsen erleidet beim Nations League-Spiel zwischen Dänemark und Kroatien einen Muskelfaserriss in den linken Adduktoren. Es wird mit einer Ausfallzeit von 6 Wochen gerechnet. Genaueres soll eine am Wochenbeginn in Dänemark stattfindende MRT-Untersuchung liefern 🙏 pic.twitter.com/wFK9PsNYcX — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 11, 2022

Dänemark empfängt am Montag in Kopenhagen das ÖFB-Team. Das erste Aufeinandertreffen mit Österreich am Montag in Wien hatten Christian Eriksen und Co. 2:1 gewonnen. Dänemark-Coach Hjulmand warnte aber davor, einfach von einem weiteren Sieg auszugehen. „Es wird ein harter Kampf. Österreich ist wirklich gut.“

Bild: GEPA