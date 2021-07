Dänemark-Torhüter Schmeichel bei Elfmeter geblendet

Dänemark-Torhüter Kasper Schmeichel ist während des EM-Halbfinals gegen England Opfer von Laserattacken geworden.

Vor dem spielentscheidenden Elfmeter war gut zu sehen, wie ein grüner Laserstrahl im Gesicht des dänischen Keepers umherwanderte. Offenbar wollten englische Fans den 34-Jährigen vor Ausführen des Strafstoßes irritieren und ablenken.

Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a

Schmeichel parierte dennoch, allerdings traf Harry Kane (104.) im Nachschuss zum spielentscheidenden 2:1. Offensichtlich war dies keine einmalige Aktion während der Partie im Wembley-Stadion.

Abwehrspieler Jannik Vestergaard berichtete von zahlreichen Laserattacken auf Schmeichel, der dennoch zahlreiche Glanzparaden zeigte.

The amount of precision to shine a laser in Schmeichel’s eyes from the stands, have to respect the shithousery from the fans pic.twitter.com/1QU9mR1QmJ

