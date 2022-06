Dänemark will gegen Kroatien 100-Prozent-Quote behalten

via

Mit 2:1-Siegen gegen Weltmeister Frankreich und Österreich sind Dänemarks Fußballer das einzige noch ungeschlagene Team in der Nations-League-Gruppe A1.

Am Freitag (20.45 Uhr) spielen die Skandinavier in Kopenhagen ihr erstes Heimmatch – Gegner ist Kroatien. Vor eigenen Fans will die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand den nächsten Erfolg. „Wir sind alle sehr glücklich mit den sechs Punkten“, sagte der Coach. „Wir hoffen auf eine weitere magische Nacht im Parken.“

Hjulmand: „Ich bin seit einigen Jahren ein Fan von Modric“

Das kroatische Mittelfeld mit Real-Madrid-Star Luka Modric sei definitiv eines der besten, das er je gesehen habe, zeigte Hjulmand am Donnerstag großen Respekt vor dem Gegner. „Ich bin tief beeindruckt, und das ist schon seit einigen Jahren so. Ich bin seit einigen Jahren ein Fan von Modric. Er ist unglaublich.“

Die Kroaten hadern ihrerseits allerdings mit ihrem Angriff: Weder Andre Kramaric noch Ante Budimir haben in den vorangegangenen Spielen im Zentrum überzeugt, und Alternativen sind rar. Nur ein Treffer gelang den „Vatreni“ in der Nations League bisher, gegen Frankreich traf Kramaric per Elfmeter.

Ex-Admiraner Hjulmand im Kader

Bei den Dänen haben die verletzten Christian Norgaard und Kasper Dolberg das Trainingscamp verlassen. Mit Morten Hjulmand von Serie-A-Aufsteiger US Lecce wurde ein neuer Spieler einberufen. Der 22-jährige Ex-Admiraner (2018 bis 2021), der mit dem Coach nicht verwandt ist, könnte im Parken Stadion sein internationales Debüt feiern. Zurück im Team ist Chelsea-Verteidiger Andreas Christensen, der am vergangenen Wochenende erstmals Vater wurde und auch die Partie in Wien gegen Österreich verpasst hat.

