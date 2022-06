Dänen auf Heimsieg gegen „wirklich gutes“ Österreich aus

Dänemark ist am Montag daheim gegen Österreich auf Wiedergutmachung aus. Schließlich setzte es für den Fußball-EM-Halbfinalisten am Freitag in Kopenhagen im Duell mit Kroatien nach gutem, aber wirkungslosem Beginn ein 0:1. Die insgesamt verdiente Niederlage gegen die einmal mehr – vom diesmal eingewechselten – Luka Modric dirigierten Kroaten markierte die erste Heimpleite nach sechs Siegen. Außerdem blieb man zum erst zweiten Mal in den jüngsten 17 Länderspielen torlos.

Trotzdem befinde man sich dank der beiden Auftakterfolge als Tabellenführer der Nations-League-Gruppe in einer starken Position, befand Teamchef Kasper Hjulmand. „Eigentlich ist es eine tolle Situation. Wenn man über die jetzige Enttäuschung hinwegsieht, wissen wir, dass wir vor den letzten beiden Gruppenspielen im September in einer großartigen Position sein können, wenn wir das letzte Match vor der Pause gewinnen. Und das wollen wir“, sagte Hjulmand vor dem Schlüsselspiel gegen das ÖFB-Team.

Das erste Aufeinandertreffen mit Österreich am Montag in Wien hatten Christian Eriksen und Co. 2:1 gewonnen. Hjulmand warnte aber davor, einfach von einem weiteren Sieg auszugehen. „Es wird ein harter Kampf. Österreich ist wirklich gut.“