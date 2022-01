Ex-Salzburg-Spieler Patson Daka kommt in der Premier League immer besser in Form. Der Stürmer aus Sambia trifft beim 1:1 gegen Brighton & Hove Albion zum dritten Mal in Folge, wenn er zum Einsatz gekommen ist. Der 23-Jährige hält nun bei insgesamt vier Premier-League-Toren und drei Assists in neun Spielen.

Leicester liegt weiter vier Punkte hinter Brighton auf Platz zehn, hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert.

Bild: Imago