Dallas erstmals seit 13 Jahren im NBA-Finale

Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Luka Doncic sind erstmals seit der Ära Dirk Nowitzki ins Finale der NBA eingezogen.

Das Team aus Texas gewann das fünfte Spiel im Playoff-Halbfinale mit 124:103 gegen die Minnesota Timberwolves und entschied die Best-of-seven-Serie mit 4:1 für sich. Im ersten Endspiel seit 2011 trifft Dallas auf Rekordmeister Boston Celtics, vor 13 Jahren hatte es mit Nowitzki als Finals-MVP den bislang einzigen Titel gegeben.

„Finals!!! Let’s Go!“, schrieb Nowitzki bei X. Das erste Spiel steigt am 6. Juni in Boston. Bei den Mavs stach im entscheidenden Halbfinale wieder einmal Doncic mit einem Double-Double von 36 Punkten und zehn Rebounds hervor, Kyrie Irving gelangen ebenfalls 36 Zähler. „Meine Einstellung war: Wir müssen den Ton angeben“, sagte Doncic, dem schon im ersten Viertel 20 seiner Punkte gelangen. Der Slowene habe dem Spiel „seinen Stempel aufgedrückt“, lobte sogar Timberwolves-Trainer Chris Finch.

Für Minnesota trafen Anthony Edwards und Karl-Anthony Towns mit jeweils 28 Punkten am besten, die Timberwolves hatten in der Runde zuvor Titelverteidiger Denver Nuggets ausgeschaltet. Erst zum dritten Mal nach 2006 und 2011 holten die Dallas Mavericks den Sieg in der Western Conference. Finalgegner Boston hatte die Indiana Pacers in seiner Serie gar mit 4:0 geschlagen, die Celtics greifen nun im Endspiel nach ihrem 18. NBA-Titel.

