Dallas in NHL weiter auswärtsschwach – Florida mit Gala

Während die Florida Panthers das NHL-Team der Stunde bleiben, haben die Dallas Stars mit Michael Raffl die siebente Auswärts-Niederlage in Folge kassiert. Raffl konnte das 1:3 gegen Tampa Bay Lightning nicht verhindern, ging mit sechs Checks jedoch als Aggressive Leader im Team voran. Einen Tag nach Raffls Stars (1:7) bekam Columbus die Wucht von Florida zu spüren, als der Spitzenreiter mit 9:2 über die Blue Jackets hinwegfegte.

Einmal mehr in dieser Saison konnten sich die Panthers auf ihren breit aufgestellten Angriff verlassen. Mit Jonathan Huberdeau, der mit 53 Scorerpunkten nur einen Punkt hinter Liga-Topscorer Leon Draisaitl liegt, Anthony Duclair, Alexander Barkow und Sam Bennett hat Florida vier Spieler im Kader, die schon zumindest 15 Tore erzielt haben. Weitere sieben halten bei zumindest sieben Treffern.

Kein anderes Team schießt im Schnitt so oft aufs Tor (37,1 Schüsse pro Spiel). „Selbstvertrauen ist eine große Sache in der NHL, und ich kann Ihnen aus erster Hand sagen, dass jeder Mann in diesem Raum sehr viel Selbstvertrauen hat“, sagte Florida-Verteidiger MacKenzie Weegar.

Tampa Bay Lightning – Dallas Stars (mit Raffl) 3:1 – die Highlights im Video

San Jose Sharks – Pittsburgh Penguins 1:2 n.V – die Highlights im Video

St. Louis Blues – Toronto Maple Leafs 5:6 – die Highlights im Video

Philadelphia Flyers – New York Rangers 2:3 – die Highlights im Video

Detroit Red Wings – Buffalo Sabres 4:0 – die Highlights im Video

Florida Panthers – Columbus Blue Jackets 9:2 – die Highlights im Video

New York Islanders – Washington Capitals 0:2 – die Highlights im Video

Chicago Blackhawks – Anaheim Ducks 3:0 – die Highlights im Video

Seattle Kraken – Los Angeles Kings 1:3 – die Highlights im Video

Edmonton Oilers – Ottawa Senators 4:6 – die Highlights im Video

Arizona Coyotes – Colorado Avalanche 0:5 – die Highlights im Video

(APA) / Bild: GEPA