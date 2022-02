Dallas lässt im Playoff-Rennen wichtige Punkte liegen

Die Dallas Stars mit Michael Raffl haben am Sonntag in der National Hockey League (NHL) eine 1:3-Auswärtsniederlage bei Nachzügler Arizona bezogen. Raffl erhielt gegen die Coyotes 14:15 Minuten Eiszeit. Seit Jahresbeginn verzeichnete der zwischenzeitlich zweieinhalb Wochen mit einer Unterkörperverletzung ausgefallene Stürmer in 15 Partien ein Tor und eine Vorlage.

NHL-Ergebnisse vom Sonntag:

Arizona Coyotes – Dallas Stars (mit Raffl) 3:1

Columbus Blue Jackets – Buffalo Sabres 7:3

Edmonton Oilers – Minnesota Wild 3:7

Pittsburgh Penguins – Carolina Hurricanes 3:4

San Jose Sharks – Vegas Golden Knights 1:4

Chicago Blackhawks – Florida Panthers 2:5

New York Islanders – Montreal Canadiens 2:3 n.P.

Ottawa Senators – New York Rangers 1:2

