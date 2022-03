Dallas Stars um Raffl besiegen Oilers dank starkem Finish

via

Sky Sport Austria

Die Dallas Stars mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl sind mit dem dritten Sieg in den jüngsten vier Matches zurück in den Play-off-Rängen der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL.

Die Stars besiegten am Dienstag zu Hause die Edmonton Oilers dank eines Comebacks im Finish mit 5:3. Die Kanadier führten bis zur 55. Minute mit 3:2, ehe Roope Hintz (55.) und Denis Gurlanow (56.) die Partie mit zwei Toren innerhalb von 24 Sekunden zugunsten der Texaner drehten.

Die Oilers verloren erstmals in dieser Saison nach einer 1:0-Führung – in den 21 Partien davor, in dem die Mannschaft um die Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl das erste Tor erzielt hatte, hat sie auch gewonnen.

