via Sky Sport Austria

Die Dallas Stars haben mit Michael Raffl am Samstag in der NHL eine unglückliche Niederlage kassiert. Die Texaner mussten sich den New Jersey Devils nach zwei späten Gegentoren mit 1:3 geschlagen geben.

Der Schweizer Nico Hischier und Pavel Zacha aus Tschechien (beide 59.) sorgten mit einem Doppelpack innerhalb von zehn Sekunden für die Entscheidung. Raffl stand 13:08 Minuten auf dem Eis, seine Stars rangieren aber weiterhin auf dem letzten Play-off-Platz im Westen.

(APA) / Bild: Imago