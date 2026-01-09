Damen-Abfahrt in Zauchensee: Die Startliste im Überblick

Österreichs Rennläuferinnen peilen bei der Abfahrt in Zauchensee die Stockerlplätze an. Auch auf der verkürzten Strecke soll den Zuschauern ein Heimspektakel geboten werden.

Eröffnet wird das Rennen um 11:30 Uhr von der Schweizerin Fabienne Suter. Als erste Österreicherin stürzt sich Ariane Rädler mit der Startnummer 5 auf die Piste. Direkt nach ihr folgt Superstar Lindsey Vonn. Aus rot-weiß-roter Sicht befinden sich noch Mirjam Puchner (Startnummer 8) und Cornelia Hütter (Startnummer 12) in der ersten Startgruppe der Favoritinnen.

Weitere Starterinnen für den ÖSV sind Magdalena Egger (17), Nina Ortlieb (18), Christina Ager (23) sowie die Talente Emiliy Schöpf (34), Leonie Zegg (35), Nadina Fest (38), Carmen Spielberger (39) und als letzte Athletin des Tages Lena Wechner (42).

Bild: GEPA