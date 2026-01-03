Damen-Slalom in Kranjska Gora: Die Startliste im Überblick

Am Sonntag bestreiten die Damen zum Abschluss des Technik-Doppels im slowenischen Kranjska Gora den Slalom. Dabei stellt sich wie immer die Frage: Wer kann Dominatorin Mikaela Shiffrin stoppen?

Die im Riesentorlauf noch nicht so ganz an frühere Erfolge herangekommene Shiffrin ist im Slalom nach fünf Siegen auf dem Weg zu einer perfekten Saison. Fünf Rennen stehen aus. Theoretisch könnte der US-Star bei 220 Zählern Vorsprung auf Camille Rast den Sack am 13. Jänner in Flachau zumachen. In Kranjska Gora hat Shiffrin bei zwölf Antritten drei Siege gefeiert – 2018 im Slalom, 2018 und 2023 im Riesentorlauf.

Shiffrin geht am Sonntag im 1. Durchgang (9:30 Uhr) mit der Startnummer 3 auf die Piste. Eröffnet wird das Rennen von der Deutschen lena Dürr.

Als erste ÖSV-Dame geht Katharina Huber mit der 14 ins Rennen, direkt gefolgt von Landsfrau Katharina Truppe (15).

Katharina Gallhuber trägt die Startnummer 20, kurz darauf folgen Lisa Hörhager (25) und Natalie Falch (30). Insgesamt sind 42 Fahrerinnen am Start.

