Damen Super-G in St. Anton: Die Startliste

Am Samstag um 11 Uhr steht der dritte Damen-Super-G der laufenden Ski-Weltcup-Saison an. Beim Heimrennen in St. Anton wird ÖSV-Läuferin Cornelia Hütter das Rennen eröffnen.

Insgesamt zehn ÖSV-Läuferinnen stehen am Start, mit Hütter, Nicole Schmidhofer (Starnummer 4), Ramona Siebenhofer (Starnummer 5), Mirjam Puchner (Startnummer 7) und Tamara Tippler (Startnummer 9) gleich fünf davon unter den ersten zehn Läuferinnen.

Die Italienerin Elena Curtoni, aktuell Führende im Super-G-Weltcup der Damen, geht mit Nummer zehn ins Rennen.

