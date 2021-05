“Damit hat kaum jemand gerechnet”: PL-Traum für Sollbauer plötzlich greifbar

via

via Sky Sport Austria

Der englische Zweitligist FC Barnsley darf als einer von vier Teilnehmern am Aufstiegs-Play-off auf die Premier League hoffen. Auch Abwehr-Legionär Michael Sollbauer will sich in den verbleibenden Saisonspielen den großen PL-Traum erfüllen.

“Das ist für uns schon ein Riesenerfolg. Mit solch einer jungen Mannschaft ganz vorne um den Aufstieg mitzuspielen, damit hat mit Sicherheit kaum jemand gerechnet”, sagt der ehemalige Wolfsberg-Kapitän gegenüber transfermarkt.at. Die Rolle als Außenseiter im Aufstiegsrennen will Sollbauer annehmen: “Wir sind nicht unbedingt Favorit, aber wir haben uns diesen Platz über 46 Spiele erarbeitet.”

Den Erfolg in dieser Saison führt er auf mehrere Faktoren zurück: “Dank des Klassenerhalts ist das Team sehr eng zusammengerückt. Der Verein hat in dieser Saison super Transfers getätigt, die Mannschaft ist erfahrener, eingespielter und mit unserem Trainer Valérien Ismaël spielen wir einen sehr erfolgreichen Fußball.”

Sollbauer: “Fühle mich in Land und Liga sehr wohl”

Auch mit dem Spielstil der Championship hat sich der Innenverteidiger längst angefreundet: “Intensive Spielweise, Schnelligkeit, „Leadership“ und Zweikampfstärke gehören zu meinen Stärken. Ich fühle mich hier im Land und in der Liga einfach sehr wohl.”

Beitragsbild: Imago.