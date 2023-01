via

via Sky Sport Austria

Real Madrid hat am 18. Spieltag der spanischen LaLiga einen 2:0-Sieg bei Athletic Bilbao gefeiert.

Ballon d’Or-Gewinner Karim Benzema (24.) und Toni Kroos (90.) erzielten die Tore für die „Königlichen“.

ÖFB-Teamspieler David Alaba fehlt Real weiterhin mit einer Muskelverletzung. In der Tabelle rückte Real nach dem Sieg in Bilbao wieder auf drei Punkte an Tabellenführer Barcelona heran.

