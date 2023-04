Dank Curry: Golden State meldet sich zurück – Suns auf Kurs

via

via Sky Sport Austria

Titelverteidiger Golden State Warriors hat sich in der ersten Runde der NBA-Playoffs zurückgemeldet und das dritte Spiel gegen die Sacramento Kings gewonnen.

Das Team um Superstar Stephen Curry setzte sich in der eigenen Arena 114:97 durch und verkürzte in der Best-of-Seven-Serie auf 1:2. Curry avancierte mit 36 Punkten dabei zum entscheidenden Mann.

Die Kings sind nach 17 Jahren erstmals wieder in den Playoffs vertreten und müssen auch im vierten Spiel erneut bei den Warriors ran, die weiterhin unter Druck stehen. Klarer scheint das Duell zwischen den Philadelphia 76ers und Brooklyn Nets auszugehen. Nach einem 102:97 in des Gegners Halle führen die 76ers mit 3:0. Die Phoenix Suns übernahmen zudem mit einem 129:124-Erfolg bei den Los Angeles Clippers mit 2:1 die Führung in ihrer Serie.

(SID)/Bild: Imago