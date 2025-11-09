Dank Doan-Solo: Eintracht gewinnt Rhein-Main-Duell

Dank eines Super-Solos von Ritsu Doan hat Eintracht Frankfurt das Rhein-Main-Duell der Deutschen Bundesliga gewonnen und Anschluss an die internationalen Ränge gehalten.

Fünf Tage nach dem torlosen Remis in der Königsklasse bei der SSC Napoli knackten die Hessen durch die starke Einzelleistung des Japaners den FSV Mainz 05 und gewannen mit 1:0 (0:0).

Der erste Europapokalrang ist für den Tabellensiebten Frankfurt nur zwei Punkte entfernt. Doan (81.) sorgte nach einer müden ersten Halbzeit für das einzige Tor und verschärfte die Krise der Mainzer weiter. Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen verlor zum siebten Mal in dieser Saison und steckt als Tabellenvorletzter weiter mitten im Abstiegskampf fest.

(SID) / Bild: Imago