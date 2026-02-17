Dank Doué! PSG dreht Playoff-Hinspiel bei Monaco

Einen turbulenten Champions League-Abend erlebte Titelverteidiger Paris Saint-Germain, gewann nach 0:2-Rückstand, einem verschossenen Elfmeter und einer frühen Auswechslung von Superstar Ousmane Dembélé aber doch noch mit 3:2 (2:2) bei der AS Monaco. Der Sieger trifft in der Runde der besten 16 entweder auf den FC Barcelona oder den FC Chelsea.

Folarin Balogun brachte den Underdog mit einem Doppelschlag in Führung (1./18.), der deutsche Keeper Philipp Köhn im Monaco-Tor hielt einen Elfmeter von Vitinha (22.), dann musste bei PSG auch noch Dembélé angeschlagen vom Feld. Für ihn kam nach 27 Minuten Désiré Doué, traf prompt zum Anschluss (29.), legte den Ausgleich von Achraf Hakimi vor (41.) und traf auch zum 3:2 (67.). Dazwischen sah Aleksandr Golovin aufseiten von Monaco, das ohne den erkrankten Nationalspieler Thilo Kehrer auskommen musste, noch die Rote Karte wegen groben Foulspiels (48.).

Alle Tore:

1:0 – Folarin Balogun (1.)





2:0 – Folarin Balogun (18.)





2:1 – Désiré Doué (29.)





2:2 – Achraf Hakimi (41.)





2:3 – Désiré Doué (67.)





